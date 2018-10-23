'6. Boğaziçi Film Festivali Onur Ödülü'nde Master Class’lara TürkMedya ev sahipliği yapacak '6. Boğaziçi Film Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahiplerinin festivale özel yapılacak olan Master Class’ları TürkMedya ev sahipliğinde gerçekleşecek.