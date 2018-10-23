Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'6. Boğaziçi Film Festivali Onur Ödülü'nde Master Class’lara TürkMedya ev sahipliği yapacak

'6. Boğaziçi Film Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahiplerinin festivale özel yapılacak olan Master Class’ları TürkMedya ev sahipliğinde gerçekleşecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

6. Boğaziçi Film Festivali’nin Onur Ödülü’nün bu yılki sahipleri Norveçli yönetmen Bent Hamer ve Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın yanı sıra Portekizli yapımcı Paulo Branco’nun festivale özel yapılacak Master Class’ları 6. Boğaziçi Film Festivali’nin Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya ev sahipliğinde gerçekleşecek.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Delilleri böyle yok etmişler

Delilleri böyle yok etmişler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA