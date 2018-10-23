'6. Boğaziçi Film Festivali Onur Ödülü'nde Master Class’lara TürkMedya ev sahipliği yapacak
'6. Boğaziçi Film Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahiplerinin festivale özel yapılacak olan Master Class’ları TürkMedya ev sahipliğinde gerçekleşecek.
6. Boğaziçi Film Festivali’nin Onur Ödülü’nün bu yılki sahipleri Norveçli yönetmen Bent Hamer ve Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa’nın yanı sıra Portekizli yapımcı Paulo Branco’nun festivale özel yapılacak Master Class’ları 6. Boğaziçi Film Festivali’nin Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya ev sahipliğinde gerçekleşecek.
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