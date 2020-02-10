İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0202
  • EURO
    6,5876
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    118031
Yaşam

Cizre'de 6 yıl aradan sonra kar yağdı

Yazın hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar parklarda ve sokaklarda kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

İHA10.02.2020  16:59 - Güncelleme: 10.02.2020  16:59

Dün geceden bu yana ilçe genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cizreli vatandaşlar 6 yıl aradan sonra yağan karın keyfini aileleri ile birlikte parklarda, caddelerde, sokak aralarında kartopu oynayarak çıkardı. Cizre’de uzun bir süre sonra kar yağdığını kaydeden vatandaşlardan Fırat Şen, “Cizre'de çok bir zamandı kar yağmıyordu. Karın yağması çok iyi oldu. Mikropların yok olması konusu da önemli” dedi.

Zeki Dakak ise, "Cizre, coğrafi olarak çok alçak bir yerdedir. Yaklaşık 6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Bu, çocuklar için tuhaf geldi. Açıkçası uzun bir süredir karın yağmasını bekliyorduk. Cizre'ye karın yağması özellikle çocuklar için sevindirici bir durum” diye konuştu.

Agit Gerem ise uzun bir aradan sonra kar yağmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Gerem, “Çocuklarımız yağan karın keyfini Dicle Nehri kenarındaki parklarda kardan adam yapıp kartopu oynayarak doyasıya yaşadı. Yağan kar dolayısıyla bir nebze de olsa güzel bir hava hissettirdi” şeklinde konuştu.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.