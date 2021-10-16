7 yaşındaki Ebru'nun hayali CİMER sayesinde gerçekleşti

DHA 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:13

Bağlar ilçesinde yaşayan Ebru Solmaz polis olma hayalini ailesine anlattı. Ebru her gün düzenli olarak polis merkezini ziyaret ederken, ailesi bu durumu CİMER'e yazdı.

Polisler, kısa sürede aile ile iletişime geçti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla ailenin çocuklarına polis kıyafetleri ve oyuncaklar alındı.

Yunus Polisleri ve Trafik Şube Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekip, ailenin kapısını çaldı. Ziyarette Ebru'ya hediyeler verildi ve polis kıyafetleri giydirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde Ebru, iki polis memurunun yanında telsizden 'Sizi seviyorum' anonsu yaptı.

Haber merkezinden ise 'Biz de sizi seviyoruz' anonsuyla karşılık verildi. Ebru, kadın polislerle motosiklete bindi, anonslar yaptı.