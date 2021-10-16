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Yaşam

7 yaşındaki Ebru'nun hayali CİMER sayesinde gerçekleşti

Diyarbakır'da yaşayan 7 yaşındaki Ebru Solmaz'ın polislik hayali, ailesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuruyla gerçek oldu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Ebru, kadın polislerle motosiklete bindi, anons yaptı.

DHA16 Ekim 2021 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 15:13
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Bağlar ilçesinde yaşayan Ebru Solmaz polis olma hayalini ailesine anlattı. Ebru her gün düzenli olarak polis merkezini ziyaret ederken, ailesi bu durumu CİMER'e yazdı.

Polisler, kısa sürede aile ile iletişime geçti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla ailenin çocuklarına polis kıyafetleri ve oyuncaklar alındı.

Yunus Polisleri ve Trafik Şube Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekip, ailenin kapısını çaldı. Ziyarette Ebru'ya hediyeler verildi ve polis kıyafetleri giydirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde Ebru, iki polis memurunun yanında telsizden 'Sizi seviyorum' anonsu yaptı.

Haber merkezinden ise 'Biz de sizi seviyoruz' anonsuyla karşılık verildi. Ebru, kadın polislerle motosiklete bindi, anonslar yaptı.

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