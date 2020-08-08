70 yaşındaki Hatice nineden 'İnsanlık ölmemiş' dedirten hareket

AA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:56 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:20

Kılavuz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Kayabaşı'nın Çarşıbaşı Mahallesi Nalbantlarbaşı Caddesi'nde bulunan çeşmeden su içtiği sırada yanına gelen sokak köpeğine ayakkabısıyla su içirdiği görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kayabaşı, yaptığı açıklamada, kendisinin yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını ve insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben orada önce su doldurdum. Sonra da su içiyordum ki bir sokak köpeği yanıma geldi. Baktım hayvan susamış, su verecek bir şey bulamadım. Ayağımdan lastik ayakkabımı çıkardım. Su doldurdum, köpeğe verdim içti. Daha sonra oradan ayrıldı. Ben de o gittikten sonra hayvan nasıl susamış dedim. Ben tarlada filan susuz kalan kuşlara da zamanla su veririm. Sıcak, hayvanlar acıkıyor, susuyor. Ağızları, dilleri yok ne yapsınlar. Her zaman kendi nefsini düşünmeyeceksin."

Yapması gerekeni yaptığını anlatan Kayabaşı,"Kim olsa aynısını yapardı. Hayvana çok acıdım. Dili yok ki 'ben de su içeyim' desin. Mecbur kaldım ayakkabımla su verdim. Dünde o çeşmeye giderek bidona su doldurup oraya bıraktım. Olur ya kedi, köpek gelirse su içsinler diye." ifadelerini kullandı.