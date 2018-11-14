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8 aracın lastikleri yola düşen metaller nedeniyle peş peşe patladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola düşen metaller yüzünden 2’si tır 8 aracın lastiği patladı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralı olmaması teselli kaynağı oldu.

  • İHA
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Kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan araçlar Köprülü Kavşağı’na yaklaştıkları sırada başka araçtan düşen metal demir parçaları nedeniyle 2 tır ile 6 aracın lastikleri patladı. Ana yol üzerinde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemede düşen demir parçalarını bularak başka araçların lastiklerinin patlamasının önüne geçti. Lastikleri patlayan araçlar kendi imkanlarıyla lastikleri değiştirerek yollarına devam etti. Yüklü olan tır sürücülerinin imdadına ise yol kurtarma ekipleri yetişti. Lastikleri değiştiren araç sürücüleri olaya tepki gösterdi. 

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