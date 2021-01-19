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Yaşam

8 yıldır aranıyordu! Cinayet zanlısı hayvan barınağında yakayı ele verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır aranan cinayet zanlısı, saklandığı hayvan barınağında yakalandı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Levent K, cezaevine gönderildi.

AA19 Ocak 2021 Salı 15:29 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 15:29
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İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayet suçlamasıyla 8 yıldır firari olan Levent K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığının da desteğiyle kırsal mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Hayvan barınağında saklandığı tespit edilen cinayet zanlısı Levent K. ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Levent K, cezaevine gönderildi.

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