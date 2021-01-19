8 yıldır aranıyordu! Cinayet zanlısı hayvan barınağında yakayı ele verdi

AA 19 Ocak 2021 Salı 15:29 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 15:29

İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayet suçlamasıyla 8 yıldır firari olan Levent K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığının da desteğiyle kırsal mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Hayvan barınağında saklandığı tespit edilen cinayet zanlısı Levent K. ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Levent K, cezaevine gönderildi.