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Yaşam

9 yıllık hasret son buldu! Çalınan motosikletine kavuştu

Mardin'de motosikleti çalınan Maruf Naz, motosikletine 9 yıl sonra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kavuştu. Ceylanpınar ilçesine gelerek motosikletine kavuşan Naz, polis ekiplerine teşekkür etti.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
9 yıllık hasret son buldu! Çalınan motosikletine kavuştu
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikleti çalınan vatandaş, motosikletine 9 yıl sonra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kavuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Maruf Naz, 2015 yılında yaşanan hendek olayları nedeniyle evini terk edip ailesiyle birlikte Kızıltepe ilçesine yerleşmek zorunda kaldı. Maruf Naz'ın evini terk etmesini fırsat bilen hırsızlar, motosikletini çaldı. Hendek olayları bittikten sonra evine dönen Maruf Naz, motosikletinin çalındığını fark etti.

MÜJDELİ HABERİ POLİSLER VERDİ

Polise giden şahıs, motosikletinin çalındığını söyledi. Polis ekipleri de çalıntı motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

9 YIL SONRA GELEN TELEFONLA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Aradan geçen 9 yılın sonunda umudunu tamamen kaybeden Maruf Naz, kendisine gelen bir telefonla büyük bir şok yaşadı. Kendisini arayan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, motosikletinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğunu söyledi.

MOTOSİKLETİNE BİNEREK EVİNİN YOLUNU TUTTU

Ceylanpınar ilçesine gelerek motosikletine kavuşan Maruf Naz, polis ekiplerine teşekkür etti. Motosikleti bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Maruf Naz, "Arkadaşlar bana güzel bir haber verdi. Motosikletim bulunduğu için çok mutlu oldum. Allah bulanlardan razı olsun. Böyle olayların ortaya çıkması, mağdur olan insanlara sahip çıkılması çok güzel. Emniyetten Allah razı olsun" diye konuştu.

Motosikletini çalıştıran Maruf Naz, binerek Mardin'e geri döndü.

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