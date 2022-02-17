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  • 95 yaşındaki Mevlüde nine kendisini yangından sırtında taşıyarak kurtaran polise teşekkür etti
Yaşam

95 yaşındaki Mevlüde nine kendisini yangından sırtında taşıyarak kurtaran polise teşekkür etti

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz, kendisini sırtına alarak kurtaran polis memuruna teşekkür etti. Yaşlı kadının damadı 76 yaşındaki Rıza Kaya da polislerin kayınvalidesini sırtına alıp evden çıkardığını hatırlatarak, 'Ben ameliyatlı olduğum için sırtıma alamadım. Ben de emekli polisim. Allah razı olsun kendisinden. Polis merkezine gidince gözlerinden öpeceğim polis kardeşimizin. Ben de çalıştığım zamanlar çok fedakarlık yaptım.' ifadesini kullandı.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 14:51 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:51
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Mevlüde Yılmaz, AA muhabirine, dün evlerinde çıkan yangında kendisini sırtında taşıyan polis memuruna teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının damadı 76 yaşındaki Rıza Kaya da polislerin kayınvalidesini sırtına alıp evden çıkardığını hatırlatarak, "Ben ameliyatlı olduğum için sırtıma alamadım. Ben de emekli polisim. Allah razı olsun kendisinden. Polis merkezine gidince gözlerinden öpeceğim polis kardeşimizin. Ben de çalıştığım zamanlar çok fedakarlık yaptım." ifadesini kullandı.

Atakum ilçesinde dün, Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde yangın çıkmış, bu sırada evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Kaya'nın kayınvalidesi Mevlüde Yılmaz, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Parlak tarafından sırtına alınarak çıkarılmıştı.

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