28 Nisan 2020 Salı 13:56 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 13:56

Aamir Khan, yaptığı görülmemiş un bağışı sonrası tüm dünyada trend oldu. Aamir Kahn kimdir? Ramazan ayı vesilesiyle yaptığı yardımlarla adından bahsettiren dünyaca ünlü Bollywood starı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Aamir Khan nereli? Aami Kahan’ın din inancı nedir? Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan ünlü aktör Aamir Khan'dan görülmemiş bir yardım kampanyası daha geldi. Aamir Khan ihtiyacı olan herkese 1 kg un bağışı yapacağını duyurdu. Dağıtacağı un miktarının 1 kilo olması dolayısıyla Aamir Khan'ın un bağışına fazla ilgi gösteren olmadı.

Bu yardımı kabul eden herkes 15.000 rupi unlu paketlerinde buldu. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan 1 kilo dahi olsa o unu alacaktı. Bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi'yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. Bu sürpriz un bağışının duyulması sonrası arama motorlarında yoğun olarak Aamir Kahn kimdir? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Aamir Khan'ın kariyeri ve detaylar.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Mumbai, Maharashtra'da dünyaya geldi. Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmen olan oyuncunun tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır. Kariyeri boyunca Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü oldu ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü elde etii. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırıldı. 30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçildi. 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçildi.

Amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat (1973) ile küçük yaşta sinemaya adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile izleyici karşısına çıktı ve çok bğenildi. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görüldü. 1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil (1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtladı. Başarılı aktör ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir topladı.

2001 yılında Aamir Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurdu ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterildi, Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazandı. 2006 yılında Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile beğenilmeye devam etti. Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile geldi ve bunu 3 idiots (3 Aptal) (2009), Dhoom 3 (2013) ve PK (2014) takip etti. Böylelikle Bollywood film tarihinde zirveye oturdu.

Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm arar. Bu bağlamda hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlar.İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapan oyuncunun bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira(kızı) isimli iki çocuğu oldu. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile dünya evine girdi ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu oldu.

AAMİR KHAN MÜSLÜMAN MI?

Aamir Khan, Müslüman bir ailede doğmuştur. Müslüman olduğu bilinen Aamir Khan 2012 yılında hacca gitmiştir.

AAMİR KHAN FİLMLERİ

1973 - Yaadon Ki Baarat - Karakter: Young Ratan

1974 - Madhosh - Karakter:

1985 - Holi - Karakter: Madan Sharma

1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) - Karakter: Raj

1989 - Raakh (Küller) - Karakter: Amir Hussein

1989 - Love Love Love (Gençler Severse) - Karakter: Amit Verma

1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) - Karakter: Ajay Sharma

1990 - Jawani Zindabad - Karakter: Shashi Sharma

1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) - Karakter: Shiva

1990 - Dil (Kalp) - Karakter: Raja

1990 - Awwal Number (Bir Numara) - Karakter: Sunny

1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) - Karakter: Raj

1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) - Karakter: Raghu Jetley

1992 - Parampara (Gelenek) - Karakter: Ranvir Prithvi Singh

1992 - Daulat Ki Jung - Karakter: Rajesh Chaudhry

1992 - Isi Ka Naam Zindagi - Karakter: Chhotu

1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar (Kral İskender Hep Kazanır) - Karakter: Sanjaylal Sharma

1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) - Karakter: Rahul Malhotra

1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) - Karakter: Amar Manohar

1995 - Aatank Hi Aatank - Karakter: Rohan

1995 - Baazi (Bahis) - Karakter: Amar Damjee

1995 - Rangeela (Rengarenk) - Karakter: Munna

1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) - Karakter: Rohit Kumar

1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) - Karakter: Raja Hindustani

1997 - Ishq (Aşk) - Karakter: Raja

1998 - Earth - 1947 (Toprak) - Karakter: Dil Navaz

1998 - Ghulam (Köle) - Karakter: Siddharth Marathe

1999 - Mann (Gönül) - Karakter: Karan Dev Singh

1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) - Karakter: Ajay Singh Rathod

2000 - Mela - Karakter: Kishan Pyare

2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) - Karakter: Akash Malhotra

2001 - Lagaan (Vergi) - Karakter: Bhuvan

2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan: Mangal Pandey) - Karakter: Mangal Pandey

2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) - Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad

2006 - Fanaa (Kayboluş) - Karakter: Rehan Qadri

2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) - Karakter: Ram Shankar Nikumbh

2008 - Ghajini - Karakter: Sanjay Singhania / Sachin

2009 - 3 Idiots (3 Aptal) - Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad

2009 - Luck By Chance - (Misafir Oyuncu)

2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) - Karakter: Arun

2011 - Big In Bollywood (Belgesel) - Misafir Oyuncu

2011 - Delhi Belly - (Misafir Oyuncu)

2012 - Talaash (Aranıyor) - Karakter: Surjan Singh Shekhawat

2013 - Bombay Talkies - (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)

2013 - Dhoom-3 (Kargaşa) - Karakter: Sahir / Samar

2014 - PK (Peekay) - Karakter: PK

2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) - Karakter: Pluto (Seslendirme)

2016 - Dangal - Karakter: Mahavir Singh Phogat

2017 - Secret Superstar (Süperstar) - Karakter: Shakti Kumar

2018 - Thugs Of Hindostan (Hindistan'ın Haydutları) - Karakter: Gurdeep (Yapım Aşamasında)