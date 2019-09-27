Acı olay: Kulak sıvısı patladı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Köşk ilçesinde yaşayan Yavuz Namık Demir, geçtiğimiz günlerde kulaklarında yaşadığı sıkıntıdan dolayı hastaneye gitti. Doktorların verdiği ilaçlarla bir süre normal hayatına devam eden Yavuz Namık Demir, geçtiğimiz gün aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kulak sıvısı patladığı öğrenilen genç adam doktorlar tarafından yoğun bakıma alındı. Demir, tedavi gördüğü hastanede genç yaşta hayatını kaybetti.

Köşk ilçesinde esnaflık yapan Yavuz Namık Demir’in ani ölümü ilçeyi adeta yasa boğarken, Namık Yavuz Demir, Köşk ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı kırsal Gökgiriş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.