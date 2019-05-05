Adana 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Adana sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Bin bir aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen mübarek ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Müslüman vatandaşlar ramazan ayının gelmesini heyecanla bekliyor. Yıl içerisinde ramazan ayının gelmesini sabırla bekleyen Müslüman vatandaşlar ramazan 2019’da iftar, sahur vakitlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Ramazan ayının bu yıl 29 gün süreceği biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre bu yıl ki ramazan imsakiye takvimi belli oldu. Haberin devamında ramazan iftar, sahur ve imsak vakitlerini bulabilirsiniz.
Milyonlarca müslüman ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlıyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. Kadir gecesinin de bu mübarek ayda karşılanacağı ramazanda “Adana iftar saati kaçta, sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?” soruları merak ediliyor. Ramazan ayı bu yıl 5 Mayıs Pazar gecesi sahur ile başlayacak olup 6 Mayıs pazartesi günü ilk iftar gerçekleştirilecek. Peki, ramazan 2019 iftar saati kaçta? Haberin ayrıntılarında imsakiye takvimi ve ramazan ile ilgili detayları bulabilirsiniz. İşte detaylar…
ADANA’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Adana’da 04.01'e kadar gerçekleşecek
ADANA’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Adana’da ilk iftar 19.38'de gerçekleşecek.
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ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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