Adana'da bir sürücü, hasta taşıyan ambulansa yol vermedi
Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.
- İHA
Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.
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