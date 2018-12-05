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Adana'da çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Pozantı ilçesinde, kavga eden iki tır sürücüsünden biri aldığı çekiç ve bıçak darbeleri nedeniyle, diğeri ise yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesinde tır sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında çekiç ve bıçak darbesiyle yaralanan Birkaç ile Kocabaş yolun ortasına düştü. Bu sırada yoldan geçen D.K. idaresindeki 06 VVP 99 plakalı tır Behçet Birkaç'a çarptı.

Çarpma neticesinde Birkaç olay yerinde, Kocabaş ise kaldırıldığı Pozantı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tır sürücüsü D.K'yi ifadesini almak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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