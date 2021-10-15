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Yaşam

Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü

Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

AA15 Ekim 2021 Cuma 22:31 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 22:34
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Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, emekli polis memuru Kamil G, kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Kamil G, yanında bulundurduğu tabancasıyla Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç'e ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Serindağ ve Özgenç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zanlı Kamil G'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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