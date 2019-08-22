Eski astsubay mahalleyi taradı: 3 kişiyi öldürdü, çocuklar her şeye şahit oldu
Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i mobilet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
- DHA
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesinde meydana geldi. Hayati Özkaya kız ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle Köprülü Mahallesinde giderken uğradığı silahlı saldırı sonucunda yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Çocuk gözyaşlarına boğularak babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Burada ise kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabanca ile başlarından vuruldu. Şahısları vuran zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanede vurulan iki şahıs da hayatını kaybetti. İki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti.
BABASINA SON BİR KEZ BAKIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Bu arada mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın eşi Mehpare Özkaya ve 7 yaşındaki kızı Halide Özkaya'da cinayete öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Eşi Özkaya olay yerine girmek istedi ancak polis izin vermedi. Genç kadın yanındaki kızı ile gözyaşlarına boğuldu. Kız çocuğu babasına son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen cinayet ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının cinnet geçiren Güçlü Doğan T. olduğu öne sürüldü.
SALDIRGAN YAKALANDI, ESKİ ASKERMİŞ
Adana'da, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Güçlü Doğan T. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.
Öte yandan saldırıda tabancayla vurulan Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenlerinin otopsi için Adana Adli Tıp Kuruma götürüldüğü öğrenildi.
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