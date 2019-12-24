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Yaşam

Adana'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

AA24.12.2019  22:07 - Güncelleme: 24.12.2019  22:08
Adana'da, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. 
 
Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.
 
Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
 
Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.
 
Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.
 
Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

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