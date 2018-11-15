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Adana'da silahlı saldırı: 2 tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi sokakta pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

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Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir sokağa kamyonunu park eden Erhan T, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Baş ve sırt kısmından yaralanan Erhan T, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden plakasını belirledikleri otomobildeki şüpheliler S.K. ve M.T'yi adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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