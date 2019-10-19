Adanalı annenin FBI çalışanı eski eşiyle velayet savaşı

Hukuk mücadelesini Amerika’da sürdüren, aynı zamanda ABD vatandaşı olan anne, “Çocukların babaları, eski FBI çalışanı olduğu için tanıdığı polis ve hakimler sayesinde, çocukları rehin almışım gibi gösterip, beni tuzağa düşürdü. Terörist olmakla bile suçlandım. Tehditler nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım, lütfen yardım edin” dedi.

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Çocuklarının velayetini alabilmek için hukuki mücadelesini üst mahkemelerde sürdürdüğünü, davanın halen Federal Court’ta görüldüğünü vurgulayan Canoğulları, 27 polisin yargılandığını da dile getirdi. Hukuki mücadelesi yüzünden eski eşi tarafından tutulan adamların kendisini defalarca darp ettiğini öne süren Canoğulları, 2 çocuğunun can güvenliğinin bulunmadığını iddia etti.