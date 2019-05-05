Adıyaman 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Adıyaman sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayı coşkusu Müslüman vatandaşlar arasında heyecanla yaşanıyor. Her yıl Müslümanlar oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için ramazan ayını bekliyor. Ramazan 2019’un başlamasına da çok az bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre bu yıl ki ramazan imsakiye takvimi belli oldu. Müslüman vatandaşlar ramazan 2019 iftar, sahur ve imsak vakitlerini merak ediyor. 29 gün sürecek olan ramazan ayı 5 Mayıs Pazar günü sahur ile başlanmış olacak. Sahur vakti imsak ile bitiyor. İmsak vakti girildiği an oruç tutmak için yeme içmenin kesilmesi gerekiyor. Haberin devamında ramazan 2019 iftar, sahur ve imsak vakitleri ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Müslüman vatandaşlar ramazan ayı için geri sayıma başladı. Ramazan ayı Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirdiği ay olarak biliniyor. Müslümanlar bu ayda orucun yanı sıra sabrı, tevekkülü, nefsi yenmeyi de öğrenmiş oluyor. Oruç tutmayı bekleyen Müslümanlar ramazan 2019 imsakiye takvimini merak ediyor. Ramazanda sahur, iftar ve imsak vakitleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimini açıkladı. Bununla birlikte ramazan ayı bu yıl 5 Mayıs pazar günü sahur ile start vermiş olacak. 29 gün sürecek olan ramazan ayında Adıyaman ramazan 2019 iftar, sahur ve imsak vakitlerini bulabilirsiniz. İşte detaylar…
ADIYAMAN’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Adıyaman’da 03.46'a kadar gerçekleşecek.
ADIYAMAN’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Adıyaman’da ilk iftar 19.28'de gerçekleşecek.
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SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2019 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan birçok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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