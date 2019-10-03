Adıyaman'da 8 ayrı suçtan aranan zanlı statta saklanırken yakalandı
Adıyaman'da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
- DHA
Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A. kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
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