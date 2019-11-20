19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,706
  • 6,3138
  • 270.427
  • 106884
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adıyaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ömer Kaya idaresindeki 02 M 4018 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde karşı yönden gelen Mehmet Dede yönetimindeki 02 KK 206 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Zeliha Kaya ve İdris Kızılyılan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' dedi, tepki yağdı: Biz sana ne yaptık?

'TRT'nin yaptığını Çorumlu yapmaz' dedi, tepki yağdı: Biz sana ne yaptık?

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Suriyeli kardeşlerimizden Mehmetçiğe teşekkür

Suriyeli kardeşlerimizden Mehmetçiğe teşekkür

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Kilosu 160 TL! 8-9 adeti 1 kilo geliyor

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA