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Yaşam

Adıyaman'da sele kapılan anne ve bebeği aranıyor

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde kaybolan anne ile kızı için yaklaşık bin kişilik ekip, arama kurtarma çalışması yürütüyor.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Adıyaman'da sele kapılan anne ve bebeği aranıyor
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Tut ilçesinde ilçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu bulundukları konteynerin sele kapılmasıyla kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu yaklaşık bin kişilik ekip, Ömerova Deresi'nde arama yapıyor.

Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen deredeki menfezlerde arama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalara iş makineleriyle de destek veriliyor.

DSİ ekiplerinin de yoğun çaba gösterdiği çalışmada iş makineleriyle selin getirdiği balçık ve moloz yığını temizleniyor.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak da aralıklarla devam ediyor.

Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cesetlerine ulaşılmış, kaybolan Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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