Adrese teslim ehliyet çetesi

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, sürücü kurslarında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıp usulsüz ehliyet çıkartan çetenin yöntemi pes dedirtti. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8’i Ağrı’da, biri il dışında olmak üzere 9 sürücü kursunda usulsüz ehliyet çıkarılmasına yönelik 26 ilde 156 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin aralarında başka kentlerde yaşayan ve okuma yazma bilmeyenlerin bulunduğu 135 kişiye usulsüz ehliyet çıkardıkları belirlendi. 7 aylık takibin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 121 kişi gözaltına alındı. Kursları takibe alan ekipler, şüphelilerin kimlik üzerinde fotoğraf değişikliği ya da sahte kimlik bildirim formu çıkardıklarını tespit etti. Ekipler, ehliyet almak isteyen kursiyerler yerine sınavlara sokacakları ‘joker’ olarak tabir edilen kişilerin fotoğrafları ile photoshop yöntemiyle oynayarak kursiyerlere benzettiğini belirledi. Başvuru sahiplerine ehliyet almak için sınava sokacakları kişilere saç sakal kesimi, makyaj veya gözlük taktıkları tespit edilen şüphelilerin bu şekilde kursiyerlere birebir benzettikleri ortaya çıktı.

KARGOYLA GÖNDERİM

Şüphelilerin ev ve kendilerine ait sürücü kurslarında yapılan aramalarda da kursiyerlere ait olduğu değerlendirilen 300 sahte kimlik, çok sayıda basıma hazır sertifika, okur-yazar belgesi ve sınav giriş belgesi ele geçirildi. Detaylı çalışmalar sonucu İzmir’de 8 defa girdiği ehliyet sınavlarını kazanamayan A.E’nin bir arkadaşından ehliyetin Ağrı’da sınava girmeden alınabildiğini öğrenince sürücü kursu ile irtibata geçtiği belirlendi. 8 bin 500 lirayı sürücü kursu yetkilisinin hesabına yatıran A.E’nin daha sonra kargoyla doktor raporu, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf gibi istenilen evrakları Ağrı’daki şüphelilere gönderdiği öğrenildi. Kurs yetkilisinin de ekiplerin takibinden habersiz şekilde kargodan aldığı evraklardan sağlık raporuna joker elamanın fotoğrafını yerleştirdiği belirtildi. Bunu MEBBİS sistemine yükledikten sonra kayıt oluşturan kurs yetkilisinin yine belgede fotoğrafı olan jokeri yazılı ehliyet sınavına soktuğu öğrenildi. Ehliyet sınavı sonrası sürücü kursu yetkilisini arayan A.E’nin, “Ne oldu benim sınav, umut var mı?” sorusuna “Joker 90 puan aldı. Hayırlı olsun sınavı kazandın. Direksiyon sınavını da atlatırsak sertifikan hazır” yanıtını aldığı kaydedildi. Kargo ile ehliyetini alan A.E’nin operasyon sonucu belgesi iptal edildi.