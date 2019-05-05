Afyon 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Afyon sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kaldı. Müslüman vatandaşlar ramazana hazırlanmaya başladı. Oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, “Afyon 2019 ramazan iftar saati saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı Müslümanlar arasında bin bir aydan daha değerli ay olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim’in ramazan ayı içerisinde indirildiği biliniyor. Farz ibadetleri içerisinde olan ramazan ayında oruç tutmak Müslümanlar için olmazsa olmaz bir önem değerine sahip. Vatandaşlar sahur, iftar ve imsak vakitlerini merak ediyor. Haberimizin devamında merak edilen yanıtları bulabilirsiniz.
Ramazan yaklaşıyor. Müslümanlar ramazanda oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için bekleyişe geçti. 5 Mayıs Pazar gecesi ilk sahur gerçekleşmiş olacak. Sahur yapmanın da İslam dininde büyük önemi vardır. 6 Mayıs pazartesi ise Müslümanlar ilk iftarını yapmış olacak. Ramazan bu yıl 29 gün sürecek. Ramazanın bitmesi ile vatandaşlar ramazan bayramını karşılamış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ki ramazan iftar saatleri programını açıkladı. Merak eden vatandaşlar için, il il “ramazanda sahur ve iftar saatleri nedir? sorusu yanıt buldu. Peki, Afyon ramazan iftar saati kaçta? İşte yanıtı…
AFYON’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi günün bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Afyon’da 04.13'e kadar gerçekleşecek.
AFYON’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Afyon’da ilk iftar 20.01'de gerçekleşecek.
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AFYON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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