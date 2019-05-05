Ağrı 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Ağrı sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayı başlamak üzere… Müslüman vatandaşlar ramazan ayında oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için ramazan 2019 iftar, sahur ve imsak vakitlerini sorguluyor. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen imsakiye takvimini açıkladı. 5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi günün bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur ile ramazan ayı başlamış olacak. 1 Haziran cumartesi günü de ramazan bayramı kutlanacak. Oruç tutacak Müslüman vatandaşlar, “sahur ve iftar saati, imsak vakitleri kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Haberin devamında ramazan 2019 imsakiye takvimini bulabilirsiniz. İşte detaylar…
Müslüman vatandaşlar, “Ağrı 2019 ramazan iftar saati kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Müslümanlar için oruç ibadetlerini gerçekleştirdikleri mübarek bir ay olan ramazanda geri sayım başladı. 5 Mayıs Pazar günü ilk sahur, 6 Mayıs pazartesi günü ilk iftarı yapacak olan Müslümanlar için heyecan yaşanıyor. Bu yıl ramazan ayının 29 gün süreceği biliniyor. İftar, imsak, sahur vakitleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet bu yıl ki takvimi açıkladı. Buna göre ramazan 2019 iftar, sahur vakitleri de belli oldu. Haberin devamında merak edilen yanıtları bulabilirsiniz.
AĞRI’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Ağrı’da 03.18'e kadar gerçekleşecek
AĞRI’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Ağrı’da ilk iftar 19.13'de gerçekleşecek.
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AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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