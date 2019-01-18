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‘Ahır Köşkü’ ziyarete açılıyor

Atlara sevgisiyle bilinen Sultan Abdülaziz tarafından 1865’te mimar Sarkis Balyan’a yaptırılan köşk, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından açılış için gün sayıyor. 

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Osmanlı Devleti’nde saltanat atlarının bakımı ve barınması için tahsis edilen, dönemin at kültürünü yansıtan önemli bir miras olan ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nca 8 yıl süren restorasyon çalışmaları kapsamında ihya edilen Beylerbeyi Sarayı yerleşkesindeki Ahır Köşkü, müze olacak. Köşkün hem çadırı andıran dış görünümü hem de tavandan tabana iç bölümleri yenilenirken, ahşap bezemeleri ve tavan resimleri de aslına uygun olarak onarıldı. 

Girişte bir oda ve sağlı sollu ahşap 20 bölümden oluşan köşk, tavanlarında yer alan at ve hayvan motifleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. 

AT FİGÜRLERİ ORİJİNAL

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu “Restorasyonda ahşap aksamlar yenilendi. Burada ahşap iki yönde kullanılmış. Yük taşıyıcı eleman olarak, bir de mekanı süsleme amacıyla kullanılmıştır. Dolayısıyla burada röleve, resüsyon çalışmaları sırasında hasar gören ortamlar tespit edilmiş, özellikle de yük taşıma elemanları yenilenerek ama mekanın özgünlüğü korunarak bu hale getirilmiştir” dedi. Ahmet Çapoğlu, şöyle devam etti: “Duvardaki at figürleri orijinaldir, avizeler eğer dikkatli bakılırsa, at gözünü andırır. Burada özellikle orijinal olarak günümüze erişmiş parçaların kaldırılması, yenilenmesi söz konusu değildir.” 

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