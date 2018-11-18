Aile fertleri arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yayla Mahallesi'ndeki Kızılelma Parkı'nın yanında meydana geldi. Mustafa Ekemel, iddiaya göre, çocuklarını ve yeğenlerini aralarındaki sorunları konuşmak için evine davet etti. Aile üyeleri arasında evde başlayan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga, evin yakınındaki çocuk parkında sürdü. Parktaki kavgada dedesiyle aynı adı taşıyan Mustafa Ekemel (18) bacağından, kardeşi S. Ekemel (16) de karnından bıçaklanırken, anneleri Hicran Ekemel (42) ise başına aldığı darbeyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralı aile fertlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekemel ailesinden aralarında dede Mustafa Ekemel'in de bulunduğu 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.