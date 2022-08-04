Aile Gelir Belgesi nereden, nasıl alınır?

Kişilerin aylık olarak elde ettikleri gelirleri gösteren belgeye gelir belgesi deniyor. Gelir belgesi ya da aile gelir belgesi çeşitli kurum, kuruluş ve özel sektör teşebbüsleri tarafından farklı sebepler için talep edilebiliyor. E-Devlet Aile Gelir Belgesi sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Aile gelir belgesi çalışanlar ve emeklilik için farklı yöntemlerle alınabiliyor. Aile Gelir Belgesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..



AİLE GELİR BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

E-devlet sistemi üzerinden gelir belgesi yani maaş bordrosu almak için öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.



Aile gelir belgesi nasıl alınır? E-Devlet Aile Gelir Belgesi sorgulama

E-Devlet Kapısı sistemine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Eğer halihazırda bir şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinde e-devlet şifresi edinebilirsiniz.



Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfadan kurumlar kısmını tıklayınız.



Açılan kurumlar sayfasından Maliye Bakanlığı kısmını tıklayınız.



Açılan Maliye Bakanlığı sayfasından Maliye Bakanlığı E-Bordro Hizmeti sekmesini tıklayarak bordronuzu görüntüleyip indirebilirsiniz.

