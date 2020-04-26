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Yaşam

Ailelerin 'arı kovanı' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında arı kovanı meselesi yüzünden çıkan baltalı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA26 Nisan 2020 Pazar 19:43 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 19:43
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Olay, merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ali Bardak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapı komşusu olan akraba iki aile arasında iddiaya arı kovanı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede baltalı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sırtına balta darbesi alan Abdullah Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri kavganın meydana geldiği Ali Bardak Mahallesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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