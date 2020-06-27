İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ailesine yardım için geldi; 42 kişi karantinaya alındı
Yaşam

Ailesine yardım için geldi; 42 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te, fabrikada çalışan S.K. (34), ailesine yardım için geldiği İslahiye ilçesinde rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan S.K. tedaviye alınırken, temas ettiği 42 kişinin bulunduğu ev de karantinaya alındı.

DHA27 Haziran 2020 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 19:23
ABONE OL

Kent merkezinde fabrikada çalışan S.K. yıllık izine ayrılarak çiftçilikle uğraşan ailesine yardım için İslahiye ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi'ne geldi. Burada rahatsızlanınca hastaneye götürülen S.K.'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine S.K. tedaviye alınırken filyasyon ekibi S.K.'nın 42 kişiyle temasta olduğunu belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 6 evde oturan 42 kişinin karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu'nca karşılanacağı bildirildi.

Merakı yüzünden canından oluyordu!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.