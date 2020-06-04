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Yaşam

Akarayakıt tankeri, önce park halindeki araca sonra apartman duvarına çarptı

İZMİR'in Buca ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan akaryakıt tankeri, önce parrk halindeki araca ardından bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.

DHA04 Haziran 2020 Perşembe 18:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 18:50
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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan akaryakıt tankeri, önce parrk halindeki araca ardından bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Adatepe Mahallesi 4 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BPE 74 plakalı akaryakıt tankeri, yokuştan inerken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce park halindeki araca ardından apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü tankerde sıkışıp, yaralandı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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