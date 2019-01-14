İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4998
  • 6,3056
  • 228.477
  • 91.641
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına, zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatleri ile çarşamba sabahı ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatleri ile çarşamba günü öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatleri ile çarşamba gününün ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de rüzgarın, çarşamba gününün ilk saatleriyle öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA