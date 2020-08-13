İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3443
  • EURO
    8,6801
  • ALTIN
    460.532
  • BIST100
    1100.26
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Yaşam

Akrabalar arasında arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı konusunda anlaşmazlık sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 23:15 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 23:15
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında iddiaya göre arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken yaralanan Rasim Kara, Cemile Kara, Gökhan Özdemir, Yılmaz Özdemir ve Ferdi Kargı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Özdemir hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.