Aksaray'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da bu geceden itibaren etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Ordu ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Aynı açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.