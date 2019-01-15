İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4456
  • 6,2319
  • 226.244
  • 92.844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aksaray'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünce, Aksaray'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray'da bu geceden itibaren etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

 

Ordu ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Aynı açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. 

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir Arap ülkesi lideri daha Suriye'ye gidiyor

Bir Arap ülkesi lideri daha Suriye'ye gidiyor

Nokia, 350 çalışanını işten çıkarıyor

Nokia, 350 çalışanını işten çıkarıyor

İran Dışişleri Bakanı rest çekti: Kimse engel olamaz

İran Dışişleri Bakanı rest çekti: Kimse engel olamaz

Üç ülke 'Türkiye'nin çatısı'nı izliyor

Üç ülke 'Türkiye'nin çatısı'nı izliyor

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener'i kahkahaya boğdu

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener'i kahkahaya boğdu

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Suudi kadın: Köle muamelesi görüyoruz, risk almaya değerdi

Suudi kadın: Köle muamelesi görüyoruz, risk almaya değerdi

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA