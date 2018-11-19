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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ele geçirildi.

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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 40 yaşındaki Levent Y., takibe aldı. Levent Y.’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinin etrafında araştırma yapan polis, şüphelinin evine bir kişinin girdiğini gördü. Bir süre sonra Levent Y.’nin evinden çıkan Seyhun Ü. (35) polis tarafından gözaltına alındı. Seyhun Ü.’ye yapılan üst aramasında 0,24 gram eroin ele geçirmesi üzerine şüpheli Levent Y. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Seyhun Ü., savcılık talimatıyla ‘Levent Y. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği adliyece serbest kaldı. Polisi görünce uyuşturucuyu yere attı Ekipler aynı operasyon kapsamında Saray Mahallesi, Stad Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen motosikletle ilerleyen Bilal Ş. (22), aynı yaştaki Turan Y.’yi durdurdu. Yapılan üst aramasında Bilal Ş.’nin üzerinde suç unsuruna rastlanmazken, Batuhan Turan Y.’nin motosikletten indiği sırada yere 2 parça halinde 3,4 gram eroin attığı belirlendi. Bilal Ş., savcılık talimatıyla serbest kalırken, Batuhan Turan Y. ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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