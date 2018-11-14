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Aldattığını düşündüğü eşini boğazından bıçakladı

Adana'da bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini boğazından bıçakladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki Neval K. 15 yıl önce Fuat K. (47) ile evlendi. Ancak evlendikten sonra kıskançlık yüzünden Fuat K. sürekli eşine şiddet uygulamaya başladı. 10 Kasım akşamı da Fuat K. eve geldiğinde eşine, "Sen beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle birlikte olmuyorsun" diyerek tartıştı. Genç kadın kocasına aldatmadığını söylese de koca buna inanmayınca tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada koca mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini boğazından bıçakladı. Koca daha sonra evden kaçtı. Sesleri duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine olayı haber verdi. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
Genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı ancak hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Bu arada polis zanlı kocayı yakaladı. Zanlı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Fuat K., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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