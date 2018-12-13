Ali Karaaslan kimdir öldü mü? Emniyet müdürü Ali Karaaslan kaç yaşında nereli neden intihar etti? soruların yanıtları alınan son dakika haberi üzerine gündeme geldi. Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı ölü bulunduğu belirtlidi. Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde ölü bulundu. Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Karaaslan, bir süre önce eşini kanserden kaybetmişti. Ali Karaaslan hayat hikayesi yaşamı kariyeri hakkında merak edilen son dakika haberler star.com.tr'de.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti! Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanserden kaybetmişti.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla intihar etti. Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.



OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Karaaslan'ın, beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.



İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER...

ALİ KARAASLAN KİMDİR?

Ali Karaaslan Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısıdırı. Ali Karaaslan 13 Aralık günü beylik tabacası ile yaşamına son vermiştir.