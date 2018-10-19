Almanya'da 150 milyon yıllık balık fosili bulundu

Current Biology dergisinde yayınlanan yazıya göre, bilim insanları, Almanya'nın güneyinde yaptıkları araştırmada, dinozor devrinde yaşadığı sanılan bir balık türününün fosillerini keşfetti. Fosillerin üzerinde yapılan incelemede, söz konusu canlının keskin dişleri olduğu ve piranalar ile benzerlikler taşıdığı tespit edildi. Balık fosilinin 150 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Keşfin, piranaların dinozorların yaşadığı çağla bağlantısı olup olmadığının araştırılmasında yeni bir kapı açacağı belirtiliyor.