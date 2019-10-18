Almanya'daki adresini ve bilgilerini verdi başına gelmeyen kalmadı

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan ve orada kamudan emekli olan Leman Cömert, iddiaya göre aile büyüklerinin İzmir'den tanıdığı kozmetik işleri ile uğraşan L.K. tarafından aranarak, bir kargosunun geleceği ve Avrupa'dan direk Türkiye'ye gelemeyeceği için Almanya'dan bir adrese ihtiyacı olduğunu söyledi. L.K., Cömert'ten kargosunu almasını isterken, Leman Cömert'te kabul ederek, bilgilerini ve adresini L.K.'ya verdi. Ancak, Leman Cömert'e herhangi bir kargo gelmedi. Leman Cömert, 2017 yılında gelen bir bilgilendirme mektubu ile kendisinin İzmir merkezli bir kozmetik firmasının Avrupa Sorumlusu olduğunun ve kozmetik firmasına ait ürünlerde isim soy isim ve adresi olduğunu öğrendi. Olay karşısında şoke olan Cömert, Almanya'da hukuki işlemler başlatmak için başvurdu. Ancak alman yetkililer, firmanın İzmir merkezli olmasından dolayı bir işlem başlatmadı. Leman Cömert, bu sefer İzmir'e gelerek hukuk mücadelesi başlattı. Cömert, avukatı Alper Çetin aracılığıyla L.K. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adli süreci başlattı.

Tanıdığına yardım için adresini ve bilgilerini verdi başına gelmeyen kalmadı

Aile büyüklerinin tanıdığı kozmetik firması sahibi bir kişiye yardımcı olmak için bilgilerini verdiğini belirten Leman Cömert, ''Avrupa'dan gelecek kargoyu Almanya'dan almam için adresim istendi. Ancak o kargo hiç gelmedi. Aradan geçen 2 yıl sonunda gelen bilgilendirme ile o kozmetik firmasının tek Avrupa sorumlusu olduğumu öğrendim. Kozmetik firması İzmir merkezli olduğu için Almanya'da hukuki süreç başlatamadık. Türkiye'de hukuki süreci başlattık. Sırf bunun için İzmir'e gelip gidiyorum. Mağduriyetim gün geçtikçe daha da arttı. İsmim, soy ismim, ev adresim kozmetik firmasının ürünlerinin üzerinde ve internette. Çok büyük mağduriyetler yaşadım. Merak ediyorum bu görevi benim adıma kim yada kimler yaptı. Ayrıca yine başka firmalarda benim adım ve adresimle Avrupa'da ürünlerini sunmuş. Ben bir yol ilerleyemiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, sorunumun çözülmesi için yardım istiyorum. Bu şahısların sattığı kozmetik ürünlerinde bir sağlık problemi çıkarsa sorumluluk bana ait olacak. Benim bilgilerim kullanılarak bir işlem yapılmış. Bununla 3 yıldır mücadele ediyorum. Yarımcı olun. Kozmetik firma sahibi tanıdığımız, bana 'Benim bilgim yok, senin öyle bir sorumluluğun yok' diye geçiştiriyor. Ulaşamıyoruz bu şahsa'' dedi.

Türkiye'de hukuki süreci başlattık ama Avrupa'daki sürecin iyi işlememesi sonrası müvekkilim mağdur oldu

Leman Cömert'in İzmir'deki avukatı Alper Çetin ise, ''Müvekkilim Leman Cömert'in onayı ve izni olmadan bir ticari süreç gerçekleşmiş bulunuyor. Kendisinin bu olaya ilişkin ne bir sözleşmesi ne de bir muvafakatnamesi bulunmaktadır. Buna ilişkin biz Türkiye'de suç duyurusu işlemini gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kovuşturmaya gerek olmadığına verdiği karara binaen de itirazımızı Sulh Ceza Hakimliği'ne gerçekleştirdik. Şuan süreç devam etmekte. Ancak hukuk adına bizi yaralayan ve gerçekleşmiş olmasına aslında imkan verilemeyecek nokta şudur; CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). CPNP; herhangi bir ülkedeki kozmetik kuruluşunun, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilebilmesi için başvuru yapılan online portaldır. Bu portala başvurulduğu vakit, Avrupa Komisyonu'nun bir kurumu olan CPNP, gerekli izinleri, onayları ve hukuki mahiyeti incelemesi gerekmekte. Fakat Avrupa Komsiyonu'nun bir kurumu olan CPNP, kendisine düşen denetleme, inceleme ve süreci takip etme yükümlülüklerini yerine getirmediği için müvekkilimiz gibi çok sayıda başkaca kişi de mağdur edilmiş olabilir'' dedi.

Avukat Çetin; ''Eğer bir kişinin başına bir şey gelse sorumlu müvekkilim olacak''

Tüm kozmetik ürünlerin müvekkilimizin onayı olmadığı halde Avrupa'da şuanda serbestçe dolaştığını belirten Avukat Alper Çetin, '' Müvekkilimin isteği dışında gerçekleşen bu durum neticesinde eğer bir kişinin sağlığına halel gelirse bunun hukuki ve cezai sorumluluğu, resposible person (yetkili kişi) olarak CPNP'ye bildirildiği için müvekkilimde olacak. Almanya yetkilileri, kozmetik firmanın merkezi İzmir'de oluğu için oradaki suç duyurusunu kabul etmemiş. Biz İzmir'den hukuki süreci başlattık, takip ediyoruz'' dedi.