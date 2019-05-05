Amasya 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Amasya sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlar ramazan ayında iftar, sahur ve imsak vakitlerini merak ediyor. Milyonlarca Müslüman ramazan ayı içerisinde oruç ibadetlerini gerçekleştirecek. Oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olacağı sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayının bu yıl 29 gün süreceği belli oldu. Kuran-ı Kerim’in indirildiği ay olduğu bilinen ramazan ayının Müslümanlar için önemi çok büyük. Bin bir aydan daha değerli diye kabul edilen ramazan ayı ile ilgili sahur, iftar ve imsak vakitlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte yanıtı…
Müslümanlar için hayli önem taşıyan mübarek ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslüman vatandaşlar 5 Mayıs pazar gecesi ramazan ayının ilk orucu için sahur vaktine kalkmış olacak. Şu sıralarda, “Amasya ramazan 2019 iftar, sahur saati kaçta?” sorusuna yanıt aranıyor. Heyecan ve coşkuyla beklenen ramazan ayı Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirdiği ay olarak biliniyor. Mübarek ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar nefis, sabır gibi konularda kendilerini zenginleştirme imkanı buluyor. Kadir gecesinin de bu ay içerisinde olacağı ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. İşte ramazan 2019 iftar ve sahur vakitleri…
AMASYA’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Amasya’da 03.43'e kadar gerçekleşecek
AMASYA’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Amasya’da ilk iftar 19.44'de gerçekleşecek.
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AMASYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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