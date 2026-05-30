  • Amasya Otogarı'nda yangın paniği! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Yaşam

Amasya Otogarı'nda yangın paniği! Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Amasya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

İHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 09:50
Edinilen bilgiye göre, Mersin'den yola çıkıp ulaştığı Amasya'da yolcuları indikten sonra park edilen otobüsten alevler yükseldi.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangında otobüs demir yığınına döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüsün alev alev yandığı anları anlatan Bekir Vermişli, "Otobüs cayır cayır yandı. Yaralanan yok. Bayram yoğunluğu da var. Allah'tan otobüs boştu. Tenha bir yerde içinde yolcuları varken yaşansaydı can kaybı da olabilirdi" diye konuştu.

  • yangın otobüsü
  • Amasya terminal
  • itfaiye müdahalesi

