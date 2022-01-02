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Yaşam

Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya-Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada antrenör İbrahim Halil Kay (39) hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

DHA2 Ocak 2022 Pazar 12:08 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 12:09
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Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇORUM'DAKİ ŞAMPİYONAYA GİDİYORLARDI

Kafilenin, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman'dan yola çıktığı öğrenildi.

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