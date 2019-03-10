Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Samsun'dan Merzifon'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Merzifon'a bağlı Ortaova köyünde bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. (26), E.K. (20), M.S. (22) ve Ü.D. (20) gözaltına alındı.