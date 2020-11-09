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Yaşam

Ambulansı sollayan otomobil kaza yaptı

Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 21:15 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:15
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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu.

Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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