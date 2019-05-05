Ankara 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Ankara sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayının yaklaşması ile Müslümanlar iftar vakitlerini sorgulamaya başladı. Müslüman vatandaşlar, “Ankara sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?” sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirdiği bir zaman dilimidir. Bu mübarek ay Müslümanlar için Kuran-ı Kerim’in indirildiği ay olması önemi de taşır. 29 gün süreceği bilinen ramazan ayı için hazırlıklar tamamlanıyor. Müslümanlar oruca hazırlandığı şu günlerde sahur ve iftar saati, imsak vakitlerini öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında bu soruların yanıtını bulabilirsiniz.
Müslüman vatandaşlar Ankara 2019 ramazan iftar saatinin kaç olacağı araştırıyor. Ramazan ayının başlamasına çok az bir süre kaldı. Müslümanlar bu ay içerisinde oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan ayı 5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs pazartesiye bağlayan gece kalkılacak sahur ibadetiyle başlayacak. Müslümanlar için 29 gün sürecek ramazan ayı bu yıl da coşku ve heyecanla bekleniyor. Diyanet’in açıkladığı takvime göre bu yıl ki ramazan imsakiyesi belli oldu. Takvime göre hangi ilde hangi saatlerde iftar açılacağı açıklanmış oldu. Haberin devamında, Ankara 2019 ramazan iftar, sahur saatlerini bulabilirsiniz. İşte detaylar…
ANKARA’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Ankara’da 03.58'e kadar gerçekleşecek.
ANKARA’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara’da ilk iftar 19.54'de gerçekleşecek.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYE VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.