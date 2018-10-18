Ankara merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Operasyonda çok sayıda silah ile birlikte polis yeleği, kelepçe, cop ve polis kanalına ayarlı telsiz ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016'dan bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara’da faaliyet gösteren ve liderliğini Levent A.'nın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde 4 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız silah, çeşitli çaplarda 99 fişek, polis yeleği, kelepçe, cop, polis kanalına ayarlı polis telsizi ve yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan örgüt lideri Levent A. ile birlikte diğer 5 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.