Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ankara merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Ankara polisi tarafından suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Operasyonda çok sayıda silah ile birlikte polis yeleği, kelepçe, cop ve polis kanalına ayarlı telsiz ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2016'dan bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara’da faaliyet gösteren ve liderliğini Levent A.'nın yaptığı suç örgütüne operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde 4 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız silah, çeşitli çaplarda 99 fişek, polis yeleği, kelepçe, cop, polis kanalına ayarlı polis telsizi ve yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan örgüt lideri Levent A. ile birlikte diğer 5 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
2018 yeni Mercedes A200 modelini test ettik

2018 yeni Mercedes A200 modelini test ettik

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Kadının karnını keserek bebeğini çaldılar

Cellat içeri böyle girdi

Cellat içeri böyle girdi

Ara Güler vefat etti

Ara Güler vefat etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA