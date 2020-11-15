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Yaşam

Anne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan, dünyanın tek göç eden bozayıları, çöplerde beslenmeyi sürdürüyor.

AA15 Kasım 2020 Pazar 12:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 12:38
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Karanlık çöktüğünde ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi ve TOKİ bölgesine inen ayılar, çöp konteynerlerinde karınlarını doyurup tekrar yuvalarına dönüyor.

Yaklaşık 5 ay önce 3 yavrusuyla TOKİ bölgesine gelen ve boynunda verici tasması bulunan anne bozayı, bu süre zarfında yavrularını çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle büyüttü.

TOKİ sakinlerinden Onur Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne bozayının, 3 yavrusuyla hemen her gece yiyecek bulmak için bölgelerine geldiğini söyledi.

Erdoğdu, anne bozayı ve yavrularının, bölgeye alıştığını belirterek "Bozayı, yaklaşık 5 aydır yavrularıyla buraya geliyor. Biz de onları besleyecek duruma geldik. Zaten insanlara zarar vermiyorlar. Karınlarını doyurup gidiyorlar." diye konuştu.

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