Anne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyor

AA 15 Kasım 2020 Pazar 12:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 12:38

Karanlık çöktüğünde ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi ve TOKİ bölgesine inen ayılar, çöp konteynerlerinde karınlarını doyurup tekrar yuvalarına dönüyor.

Yaklaşık 5 ay önce 3 yavrusuyla TOKİ bölgesine gelen ve boynunda verici tasması bulunan anne bozayı, bu süre zarfında yavrularını çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle büyüttü.

TOKİ sakinlerinden Onur Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne bozayının, 3 yavrusuyla hemen her gece yiyecek bulmak için bölgelerine geldiğini söyledi.

Erdoğdu, anne bozayı ve yavrularının, bölgeye alıştığını belirterek "Bozayı, yaklaşık 5 aydır yavrularıyla buraya geliyor. Biz de onları besleyecek duruma geldik. Zaten insanlara zarar vermiyorlar. Karınlarını doyurup gidiyorlar." diye konuştu.