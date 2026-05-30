Yaşam

Bayram günü facia: Anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan kardeşlerden 8 yaşındaki Eymen Mirza C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. hayatını kaybetmişti.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 09:28
Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında meydana gelen kazada ağır yaralanan kardeşlerden 8 yaşındaki Eymen Mirza C, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün, Veysel C. (45) idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S'nin (27) kullandığı 01 AID 574 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24) ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. hayatını kaybetmişti.

