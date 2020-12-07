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Yaşam

Antalya'da bahis operasyonu

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:33
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 Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte E.D'nin suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı ve para akışının yüz yüze yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmasıyla 16 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 2'si savcılıkça salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 zanlıdan 12'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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