Antalya’da bir apartmanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Antalya’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Yangın anında misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tek başına uyuyan bir kadın, kokuyu fark edince kendisini apartmanın dışına zor attı.