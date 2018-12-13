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Antalya’da bir apartmanda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Antalya’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Yangın anında misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tek başına uyuyan bir kadın, kokuyu fark edince kendisini apartmanın dışına zor attı.

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Yangın, Yüksekalan Mahallesi 493 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın teras katında saat 18.00’da çıktı. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen kardeşi Perihan Küskül’e akşam yemeği hazırlamak için markete giden Rahime Püskül, alışveriş dönüşü evinden çıkan dumanları görünce neye uğradığını şaşırdı.

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